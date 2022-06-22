Волгоград, 2 июня, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Прокуратура Волгоградской области требует признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия фашистов во время Великой Отечественной войны в регионе. Соответствующее заявление по поручению генпрокурора Игоря Краснова надзорное ведомство направило в суд. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Фонтан в разрушенном Сталинграде

«Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также, указано в заявлении, оккупационные власти ввели трудовую повинность для работы на пользу Германии и вермахта. Оставшиеся запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковывались в пользу гитлеровской армии. При попытках воспрепятствовать этим бесчинствам оккупантов виновные жестоко наказывались, вплоть до расстрела.

Также зафиксирован массовый насильственный угон в рабство жителей региона. Всего в Германию и на территорию европейских государств на работы и в концентрационные лагеря вывезли свыше 64 тыс. советских граждан, многие из которых погибли.

«Расправы над мирным населением (избиения, истязания и смертные казни) проводились нацистами и их пособниками на всех захваченных территориях области», ― указали в прокуратуре.

Немецко-фашистские захватчиками и их пособники оккупировали территорию нынешней Волгоградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943 года. За это время общее число жертв превысило 130 тыс. человек, размер материального ущерба, причинённого Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превысил 17 трлн рублей.

Также за этот период в 47 лагерях на территории области в условиях, несовместимых с жизнью, содержали свыше 20 тыс. советских военнопленных, захваченных нацистами в ходе ожесточённых боёв. Их подвергали жесточайшим пыткам, избиениям, казням.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье.

В заявлении отмечено, что жители оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Московской области массово подвергались пыткам, их убивали и грабили, а также выгоняли из своих домов, чтобы расквартировать немецкие военные части. Также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования.

По данным ведомства, общее число жертв в Подмосковье за период немецкой оккупации составило более 26 тысяч человек. Ущерб достиг почти 6,4 трлн рублей.