Красногорск, 25 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны (ВОВ) преступления нацистов в Подмосковье. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Немецкие солдаты на привале во время битвы за Москву

Жители оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Московской области, отмечается в сообщении, должны были обеспечить нацистов всем необходимым для продолжения войны. Жители Подмосковья массово подвергались пыткам, их убивали и грабили, а также выгоняли из своих домов, чтобы расквартировать немецкие военные части. Также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования.

По данным ведомства, общее число жертв в Подмосковье за период немецкой оккупации составило более 26 тысяч человек. Ущерб составляет около 6,4 трлн рублей, уточняется в релизе.

В суд были предоставлен большой объём доказательства, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела

Как сообщало ИА Регнум, накануне Воронежский областной суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в период оккупации региона нацистами в 1942–1943 годах.