Москва, 27 июня, 2024, 11:08 — ИА Регнум. На площадке Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) состоялось обсуждение роли независимости общественного наблюдения в обеспечении прозрачности выборов, сообщила 27 июня Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Александр Полегенько/ТАСС

Обсуждение прошло среди участников сессии о независимом контроле за выборами. Эксперты дали оценки выборам, которые состоятся в этом году в единый день голосования. Обсуждение коснулось вопросов российского законодательства о выборах, его сравнили с зарубежным.

Отмечается, что выборы в регионах с наиболее конкурентными кампаниями эксперты взяли под общественный контроль. Идёт анализ выдвижения, анализ регистрации кандидатов. В регионы направят усиленные миссии наблюдения. Как отмечает НОМ, в таких регионах уже зафиксированы попытки внешнего вмешательства в процесс.

Как отметила председатель Комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова, в этом году в мире президентские и парламентские выборы проходят в более чем 60 странах. В них в общей сложности примут участие более двух миллиардов избирателей. Она указала на важность общественного наблюдения в условиях применения произвольных критериев их оценок из-за политизации.

«В этих обстоятельствах как никогда остро стоит вопрос об объективности работы действующих институтов наблюдения в условиях новой реальности. В этом контексте России есть чем гордиться», — заявила Булгакова.

Как отметил сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, регулирующее выборы российское законодательство предусматривает всю полноту форм многоуровневого общественного контроля. Это очень важно для формирования доверия к выборам.

Общественное наблюдение отвечает запросу общества на достоверность информации о выборах, заявил член ЦИК Игорь Борисов. Центризбирком приветствует работу всех наблюдателей, чья цель — создание объективной картины и содействие в защите избирательных прав.

Он отметил, что ЦИК зафиксировал зарубежное вмешательство в предстоящие в сентябре выборы. Угрозы и звонки с целью запугать и дезинформировать поступают наблюдателям, журналистам и членам избирательных комиссий.

«Мы ожидаем, что на предстоящем едином дне голосования количество недостоверной информации может превысить 50%», — заявил Борисов.

Он добавил, что ЦИК поддерживает решение российских законодателей приостановить участие России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, «демонстрирующей тенденциозный подход в оценке» выборов в стране.

По словам первого заместителя председателя Комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александра Асафова, всего потенциальных кандидатов на пост глав регионов сейчас 125 человек.

«Средняя конкурентность на выборах глав регионов — около шести человек на место», — сообщил Асафов.

По его данным, высокой оказалась конкуренция в избирательных кампаниях в Московскую городскую думу: за 45 вакантных мандатов собираются побороться как минимум восемь партий. Конкуренция составляет около семи человек на место, на сегодняшний день потенциальных кандидатов — 311 человек.

«Очень важно, что везде, где будет напряжённая борьба, будет и общественный контроль», — отметил Асафов.

Как сообщало ИА Регнум, в России единый день голосования состоится 8 сентября 2024 года. В 83 регионах страны пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов. В выборах смогут принять участие более 55 млн избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 14 июня заявила, что в единый день голосования в этом году дистанционное электронное голосование пройдёт в 25 регионах России.

В Госдуму 26 июня внесли законопроект, запрещающий включать в состав Общественной палаты России иностранных агентов и лиц, имеющих иностранное гражданство. В стране в мае вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидатов, доверенных лиц кандидатов и наблюдателей.