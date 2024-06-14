Москва, 14 июня, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на региональных выборах 6–8 сентября пройдет в 25 регионах России, заявила 14 июня в ходе заседания глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Она сообщила, что 25 региональных избирательных комиссий подали заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования.

«В единый день голосования ДЭГ будет применяться как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 субъектах РФ, расположенных в шести часовых поясах», — заявила Памфилова.

Как передавало ИА Регнум, Памфилова в мае сообщила, что единый день голосования в этом году состоится 8 сентября. Пройдёт почти 4 тыс. избирательных кампаний различных уровней и референдумов в 83 регионах страны. В выборах смогут участвовать более 55 млн избирателей.

21 марта Памфилова сообщила, что ресурсы Центризбиркома в ходе выборов президента России выдержали 12,2 млн хакерских DDos-атак, в том числе 14 целенаправленных, общая продолжительность которых составила 84 минуты. Система ДЭГ перенесла более 420 тыс. атак.