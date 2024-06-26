Москва, 26 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Госдуму 26 июня внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий иностранным агентам и людям, имеющим иностранное гражданство, быть в составе Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. Информация об этом появилась в базе законодательной деятельности Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Законодатели предложили внести поправки в три закона — «Об Общественной палате РФ», «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ» и «Об основах общественного контроля в РФ».

Инициаторы поправок предложили внести в документы уточнение о том, что членами ОП не могут быть лица, включённые в реестр иноагентов. Иноагенты, согласно поправкам, не смогут входить в состав субъектов общественного контроля и осуществлять деятельность, связанную с общественным контролем. Это же касается лиц, имеющих иностранное гражданство.

Цель нововведения — ограничить иностранное влияние и обеспечить суверенитет российского гражданского общества, сообщается в пояснительной записке.

Внесённый в Госдуму законопроект, кроме того, увеличивает численный состав Общественной палаты, а именно — квоту выдвигаемых президентом кандидатов, а также представителей от НКО по конкурсу. Общее число членов Общественной палаты РФ составит 178 человек.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 15 мая подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также быть доверенными лицами кандидатов и наблюдателями. Этот законопроект Госдума приняла 6 мая.

Накануне, 25 июня, Госдума в I чтении приняла законопроект об особом порядке доступа к книгам авторов-иноагентов в библиотеках, чтобы не пропагандировать авторов, деятельность которых направлена против безопасности России. Минкультуры будет устанавливать порядок формирования списка документов, созданных такими авторами.