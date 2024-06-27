Москва, 27 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Почти 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России, стали участниками специальной военной операции. Об этом 27 июня в ходе выступления на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Более 30 тыс. получивших гражданство <…> поставили на учёт и уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», ― уточнил глава следственного ведомства, слова которого привели в Telegram-канале СК.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году только в Москве и Московской области на военную службу в ВС РФ поступили порядка двух тысяч мигрантов, ранее получивших гражданство РФ. Как уточнили в СК, свыше 700 из них убыли для прохождения военной службы по призыву, более 1300 человек заключили контракт на прохождение военной службы в российской армии.

Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей. Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приёме в гражданство России.

Также подать заявление смогут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта или в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства России также будут иметь родственники указанных категорий иностранных граждан.