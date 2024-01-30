Москва, 30 января, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Москве и Московской области порядка двух тысяч мигрантов, ранее получивших гражданство РФ, поступили на военную службу в ВС РФ в 2023 году. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Москве и Подмосковье уже поставлены на учёт около 2300 натурализованных граждан России, свыше 700 убыли для прохождения военной службы по призыву, более 1300 человек заключили контракт на прохождение военной службы в ВС РФ», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 4 января президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей.

Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приёме в гражданство России.

Также подать заявление смогут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта или в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства России также будут иметь родственники указанных категорий иностранных граждан.

В июне 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал увеличение числа желающих служить по контракту в российской армии. Он оценил это как исключительно положительный момент.

Несмотря на это, к концу 2023 года в Москве в отношении «натурализованных граждан» — людей, приехавших из-за рубежа и получивших российские паспорта, — возбудили 52 уголовных дела за уклонение от воинской службы.

В свою очередь, в августе прошлого года депутат от КПРФ Михаил Матвеев внёс в Госдуму законопроект, который предполагает лишение приобретённого гражданства РФ в случае, если человек не встал на воинский учёт. По мнению первого замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрия Гусева, нужно не лишать кого-то гражданства, если он не служил или отлынивал, а не давать гражданства без обязательства отслужить в армии.