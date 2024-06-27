Москва, 27 июня, 2024, 08:53 — ИА Регнум. По итогам января — апреля товарооборот России и Индии достиг рекордных 23,1 млрд долларов. Рост составил 10%. Об следует из данных индийской таможни.

Так, за первых четырех месяцев текущего года Индия на 10% нарастила импорт российской продукции — до 21,6 млрд долларов. Россия стала вторым главным поставщиком товаров в Индию после Китая с поставками на 32,6 млрд долларов.

При этом экспорт индийских товаров увеличился на 21% и составил 1,6 млрд долларов. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. При этом РФ остаётся четвёртым торговым партнёром южноазиатской страны.

Как сообщало ИА Регнум, по данным индийской таможни, с января по октябрь прошлого года Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до 51,4 млрд долларов, а поставки собственной продукции в РФ — в 1,4 раза, до 3,3 млрд долларов. Таким образом, товарооборот двух стран достиг 54,7 млрд долларов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что, хотя Россия и Индия поступательно развивают отношения по всем направлениям, на индийское руководство извне оказывают сильное давление.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец 23 декабря2023 года в беседе с ИА Регнум заявил, что в настоящее время у России и Индии нет особых возможностей для развития товарооборота. он объяснил это достаточно узкой номенклатурой продукции, производимой индийскими предприятиями.

В целом в 2023 году объём торговли между Россией и Индией достиг рекордных показателей. Он вырос в 1,8 раза — до 65 млрд долларов против 37 млрд годом ранее. С таким уровнем товарооборота Москва стала четвёртым крупнейшим торговым партнёром Нью-Дели, потеснив Саудовскую Аравию.

В списке основных торговых партнёров России за прошлый год не осталось западных стран. Товарооборот страны составил $710,1 млрд. Из них 51% пришелся на азиатские страны, 23% — на европейские. Главным партнёром России остался Китай с рекордным товарооборотом в $240,1 млрд. На втором месте — Индия с $64,9 млрд. Тройку замкнула Турция с $56,5 млрд.