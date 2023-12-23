Москва, 23 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос в два раза — до рекордных $54,7 млрд, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные индийской таможни.

Известия/ Сергей Лантюхов

Отмечается, что с января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до $51,4 млрд, а поставки собственной продукции в РФ — в 1,4 раза, до $3,3 млрд.

Таким образом, товарооборот двух стран достиг $54,7 млрд, это вдвое выше показателя за аналогичный период 2022 года и максимум за всю историю.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!» заявил, что Россия и Индия развивают свои отношения поступательно по всем направлениям, несмотря на давление извне на индийское руководство.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди проводит жёсткую политику по отстаиванию национальных интересов в условиях внешнего давления. Он является основным гарантом развития двусторонних отношений с Россией, отметил Путин.