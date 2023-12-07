Москва, 7 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Россия и Индия развивают свои отношения поступательно по всем направлениям, несмотря на давление извне на индийское руководство. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Виталий Аньков/РИА Новости

Индийский премьер-министр Нарендра Моди проводит жёсткую политику по отстаиванию национальных интересов в условиях внешнего давления. Он является основным гарантом развития двусторонних отношений с Россией, отметил Путин.

По его словам, невозможно представить, чтобы индийского лидера можно было напугать, запугать или заставить предпринять какие-то действия, решения или шаги, не отвечающие интересам Индии и индийского народа.

«А давление такое есть», — добавил российский президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьёзных испытаний. По его словам, успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная и суверенная страна.