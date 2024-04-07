Москва, 7 апреля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В списке основных торговых партнёров России не осталось западных стран, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных национальных статических служб.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Товарооборот России в прошлом году составил $710,1 млрд. Из них 51% пришелся на азиатские страны, 23% — на европейские», — сообщило агентство со ссылкой на данные ФТС.

Главным партнёром России остался Китай с рекордным товарооборотом в $240,1 млрд. На втором месте — Индия с $64,9 млрд. Тройку замкнула Турция с $56,5 млрд. Далее следуют Белоруссия ($55 млрд) и Казахстан ($26 млрд). На эти страны пришлось 60% всего товарооборота России.

Как отмечает агентство, Германия с товарооборотом в 12,2 млрд вошла лишь во вторую пятерку партнёров России по итогам 2023 года.

В десятку партнёров также вошли Южная Корея с товарооборотом на $15 млрд, ОАЭ ($12,1 млрд), Бразилия ($11,3 млрд), Нидерланды ($9,9 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе. Он подчеркнул, что это особенно удивительно, учитывая, как страну пытаются душить со всех сторон. В феврале российский лидер отметил, что санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

По данным главного таможенного управления Китая, за 2023 год Китай экспортировал в Россию товаров на сумму почти $111 млрд. Импорт же достиг $129,13 млрд. Так, значительную часть российского экспорта в Китай заняли энергоносители, а также металлы, древесина, топливо и морепродукты. КНР же экспортировала в Россию промышленное оборудование, автомобили, смартфоны и компьютеры.

Ранее сообщалось, что взаимный товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд, вырос на 23% и достиг $227,7 млрд в 2023 году.

Объём торговли между Россией и Индией также достиг рекордных показателей. Этот показатель за 2023 год вырос в 1,8 раза — до $65 млрд.