Полтава, Украина, 27 июня, 2024, 08:34 — ИА Регнум. В Полтаве 27 июня прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал TCH.

Иван Шилов ИА Регнум

На момент сообщения в 12 украинских регионах действовал режим воздушной тревоги.

Украинские СМИ сообщали ранее о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также — в Киеве.

Украинский Telegram-канал «Общественное» утром сообщил, что силы ПВО ВСУ ночью сбили 28 воздушных целей, в том числе четыре крылатые ракеты «Калибр», управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 23 дрона.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в вышеуказанных регионах.

Как сообщало ИА Регнум, власти Одесской области 26 июня заявили о серии взрывов в регионе. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении объекта на территории промзоны.