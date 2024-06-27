Киев, 27 июня, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Серия взрывов зафиксирована в двух регионах Украины в ночь с 26 на 27 июня, сообщили украинские средства массовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Так телеканал ТСН проинформировал о взрывах в Ивано-Франковской области, а телеканал «Общественное» — Хмельницкой.

Они прогремели на фоне воздушной тревоги, объявленной почти на всей территории Украины. По данным украинского министерства цифровой трансформации, этот режим не вводился только в Черниговской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня появилась информация о взрывах, которые произошли в ночное время в городе Николаеве на Украине. Их также фиксировали на фоне воздушной тревоги, которая объявлялась в стране.

Днём 26 июня стало известно о серии взрывов в Одессе. Указанные сведения представил глава общественного совета при Одесской областной администрации Сергей Братчук.