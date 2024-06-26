Одесса, Украина, 26 июня, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Промышленный сектор в Одесской области получил повреждение в результате ракетного удара, сообщил 26 июня глава областной военной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В промышленном секторе повреждено административное здание», — написал Кипер.

Какой именно объект пострадал, чиновник не уточнил. В регионе ночью дважды объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ распространили 26 июня информацию о серии взрывов в Николаеве на фоне действия режима воздушной тревоги. Также воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской областях.