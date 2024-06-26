Одесса, Украина, 26 июня, 2024, 12:34 — ИА Регнум. В Одессе прогремела серия взрывов. Об этом 26 июня сообщил глава общественного совета при Одесской областной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Одесса — было громко в небе», — отметил он, добавив, что перед этим сработала система противовоздушной обороны.

Через некоторое время после этого сообщения на территории Одесской области объявили воздушную тревогу. По информации украинского министерства цифровой трансформации, в 11:23 мск воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а на территории Харьковской области она действует уже свыше двух часов.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июня глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении промышленного сектора в регионе в результате взрывов. В ночь на среду на территории области дважды объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве. На тот момент в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях объявляли воздушную тревогу.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил 25 июня о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области в результате взрывов. По его словам, это произошло в Никопольском районе.