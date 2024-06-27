Сыктывкар, 27 июня, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Семь человек, которые пострадали при сходе вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, доставят в Воркуту и Сыктывкар. Об этом на заседании оперативного штаба по помощи пострадавшим в Инте сообщил глава Коми Владимир Уйба.

МЧС России

Он уточнил, что 17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, из них десять госпитализировали.

«Двое будут транспортированы в родной город Воркуту», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, вместе с родителями в Сыктывкар направят 14-летнюю девочку, которая находится в тяжёлом состоянии. Также в Сыктывкар транспортируют ещё двоих пострадавших.

Уйба добавил, что в Интинской центральной городской больнице останутся три человека, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Глава региона навестил пострадавших в больнице.

По его словам, остальные пассажиры решили продолжить движение по ранее запланированному маршруту. Их доставит в Новороссийск специализированный поезд-дублёр из Воркуты. Пассажиров обеспечили питанием и водой.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительной версии, ЧП могло произойти вследствие подмыва полотна после сильных дождей. Пассажиры поезда рассказали, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием.

Для устранения последствий на место происшествия направили два ремонтных поезда. В ночь на 27 июня в РЖД сообщили, что движение по одному пути на железнодорожном участке, где произошло ЧП, восстановили.

Минздрав проинформировал, что из-за случившегося пострадали до 40 человек, из них семеро находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь компания РЖД объявила, что после схода вагонов медицинская помощь понадобилась 46 пострадавшим.

Владимир Уйба позднее написал, что у большинства обратившихся за медицинской помощью врачи зафиксировали ушибы, ссадины и рваные раны. Он отметил, что после происшествия госпитализировали десять человек.

В связи с железнодорожной аварией в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).