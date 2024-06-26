Инта, Коми, 26 июня, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) направила два ремонтных состава к месту схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми, сообщила пресс-служба предприятия.

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«В составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет», — уточнила пресс-служба.

Сообщается, что для скорейшего устранения последствий ЧП создали штаб, которым руководит гендиректор РЖД Олег Белозёров. Предварительно, вагоны сошли по причине подмыва железнодорожного полотна в результате сильных дождей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня на переходе Угольный под Интой в республике Коми сошли девять вагонов пассажирского поезда. Движение на этом участке остановили. В аварии пострадали 70 человек, из которых пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

На место происшествия вылетел глава Коми Владимир Уйба. Он заявил, что будет координировать проведение спасательной операции, а также оказание помощи пострадавшим.