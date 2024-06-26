Сыктывкар, 26 июня, 2024, 22:23 — ИА Регнум. До 40 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов поезда в Коми, сообщил журналистам 26 июня помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Telegram-канал Республики Коми. Кадр из видео

При этом он уточнил, что семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребёнка, на месте оценено как тяжёлое», — сказал чиновник.

Кузнецов также уточнил, что к месту инцидента прибыли шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северный в Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда. Движение на этом участке железной дороги приостановили.

По предварительной версии, которую выдвинула компания РЖД, сход произошёл из-за подмыва полотна после сильных дождей. На место происшествия отправили два ремонтных поезда. Кроме того, РЖД создала оперативный штаб для устранения последствий случившегося.

Минздрав Коми объявил, что отправит три вертолёта с медиками на место ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода пассажирских вагонов.

На место железнодорожной аварии вылетел глава Республики Коми Владимир Уйба. Он будет координировать спасательную операцию и действия по оказанию помощи пострадавшим.