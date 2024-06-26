Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело по факту схода пассажирских вагонов с рельсов в Республике Коми, сообщили в Западном МСУТ СК.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — заявили в управлении.

По информации следствия, 26 июня на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута — Новороссийск. По предварительной информации, погибших нет.

К месту происшествия направились следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.

Как передавало ИА Регнум, предварительно пять человек пострадали в результате схода вагонов с путей в Коми. По информации Telegram-канала «112», у них ушибы и порезы.

В пресс-службе «Российских железных дорог» сообщили, что движение поездов на участке приостановили, информацию о пострадавших уточняют. В организации отметили, что принимают меры по оказанию помощи пассажирам, к месту происшествия направили оперативные службы.

26 июня в Оренбургской области на Южно-Уральской железной дороге вблизи станции Меновой двор произошёл сход пяти вагонов грузового поезда. В вагонах находился газовый концентрат. В результате произошедшего никто не пострадал, инцидент не повлиял на движение поездов.

31 мая в Шимановской районе Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углём, из-за чего движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги временно приостановили. Согласно информации МСУТ СК России, в результате инцидента произошёл обрыв проводов контактной сети, повреждены оказались 29 вагонов и две опоры.