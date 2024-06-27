В Коми после схода с рельсов поезда госпитализировали десять человек
Сыктывкар, 27 июня, 2024, 03:09 — ИА Регнум. После схода вагонов пассажирского поезда в Коми госпитализировали 10 пострадавших. Об этом 27 июня сообщил глава республики Владимир Уйба.
«Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным Минздрава Коми на 00:50 (совпадает с мск), в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, у большинства пострадавших зафиксированы ушибы, ссадины и рваные раны, операций и размещения в реанимационном отделении им не потребовалось. На данный момент пострадавшие размещены в стационаре.
Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги произошёл сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате происшествия пострадали до 40 человек, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии. По данным РЖД, за медицинской помощью после схода вагонов с рельсов обратились 46 человек.
По факту схода пассажирских вагонов с рельсов в Коми Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
По предварительным данным, причиной произошедшего стал подмыв полотна, вызванный сильными дождями. Для устранения последствий на место происшествия направили два ремонтных поезда. В ночь на 27 июня в РЖД сообщили, что движение по одному пути на железнодорожном участке, где произошло ЧП, восстановили. На данный момент принимаются меры по вводу в график четырёх задержанных поездов.
После произошедшего глава Республики Коми Владимир Уйба ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации. В подписанном им указе уточняется, что соответствующие меры приняты для ликвидации последствий ЧП.