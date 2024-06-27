Сыктывкар, 27 июня, 2024, 03:09 — ИА Регнум. После схода вагонов пассажирского поезда в Коми госпитализировали 10 пострадавших. Об этом 27 июня сообщил глава республики Владимир Уйба.

Кадр из видео

«Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным Минздрава Коми на 00:50 (совпадает с мск), в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, у большинства пострадавших зафиксированы ушибы, ссадины и рваные раны, операций и размещения в реанимационном отделении им не потребовалось. На данный момент пострадавшие размещены в стационаре.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги произошёл сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате происшествия пострадали до 40 человек, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии. По данным РЖД, за медицинской помощью после схода вагонов с рельсов обратились 46 человек.

По факту схода пассажирских вагонов с рельсов в Коми Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

По предварительным данным, причиной произошедшего стал подмыв полотна, вызванный сильными дождями. Для устранения последствий на место происшествия направили два ремонтных поезда. В ночь на 27 июня в РЖД сообщили, что движение по одному пути на железнодорожном участке, где произошло ЧП, восстановили. На данный момент принимаются меры по вводу в график четырёх задержанных поездов.

После произошедшего глава Республики Коми Владимир Уйба ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации. В подписанном им указе уточняется, что соответствующие меры приняты для ликвидации последствий ЧП.