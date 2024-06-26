РЖД назвали причину схода вагонов пассажирского поезда в Коми
РЖД: причиной ЧП с поездом в Коми стал подмыв полотна после обильных осадков
Сыктывкар, 26 июня, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда в Коми стал подмыв полотна после обильных осадков. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба «РЖД».
«Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в составе было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. По предварительной информации, погибших нет. К месту направили два восстановительных поезда.
Как ранее передавало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми. Инцидент произошёл в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на участке приостановили, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.
KP.RU сообщала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что пострадали 70 человек.
Следствие возбудило уголовное дело по факту схода пассажирских вагонов. К месту происшествия направились следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.