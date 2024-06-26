Дамаск, 26 июня, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи 26 июня со спецпредставителем российского лидера по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым в Дамаске назвал инициативу по Украине, выдвинутую президентом России Владимиром Путиным, реальной основой для мирного урегулирования.

РИА Новости Президент Сирии Башар Асад

«Мирная инициатива, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, представляет собой реальную основу для мирного урегулирования между двумя странами», — сказал сирийский лидер.

Асад подчеркнул, что нежелание Запада и Киева принять это предложение показывает их абсолютивную ответственность за продолжающееся кровопролитие на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня назвал условия для возобновления мирных переговоров по Украине. Для этого ВСУ должны выйти с территорий новых регионов России. Президент подчеркнул, что после начала отвода украинских войск и заявления Киева об отказе от планов присоединиться к НАТО российская армия прекратит огонь. Также одним из условий переговоров является отмена антироссийских санкций.

Постпред России при ООН Василий Небензя 19 июня призвал западные страны принять мирное предложение по урегулированию на Украине, пока не поздно. Он указал на то, что инициатива направлена на завершение конфликта, а не на заморозку. Принятие этого предложения позволит начать восстанавливать доверительные отношения России с Украиной и Европой, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что предложение российского лидера пока остаётся актуальным.