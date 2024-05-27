Луганск, 27 мая, 2024, 11:25 — ИА Регнум. В ЛНР обнаружены свыше 1,2 тыс. останков погибших после обстрелов со стороны ВСУ, сообщила 27 мая глава Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

Известия/Павел Волков

«На 1 мая 2024 года, в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти подняты останки 1209 жертв украинской агрессии», — процитировали Сороку «Известия».

Она уточнила, что это количество рабочая группа обнаружила с 2021 года. К настоящему моменту идентифицировали более 55% останков. Работы продолжаются, рабочая группа ежедневно получает новые данные.

Новость дополняется