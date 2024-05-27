В ЛНР заявили об обнаружении останков свыше 1,2 тыс. жертв обстрелов ВСУ
Луганск, 27 мая, 2024, 11:25 — ИА Регнум. В ЛНР обнаружены свыше 1,2 тыс. останков погибших после обстрелов со стороны ВСУ, сообщила 27 мая глава Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
Известия/Павел Волков
«На 1 мая 2024 года, в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти подняты останки 1209 жертв украинской агрессии», — процитировали Сороку «Известия».
Она уточнила, что это количество рабочая группа обнаружила с 2021 года. К настоящему моменту идентифицировали более 55% останков. Работы продолжаются, рабочая группа ежедневно получает новые данные.
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