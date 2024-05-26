Донецк, 26 мая, 2024, 11:24 — ИА Регнум. С мая 2014 года в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли более 9,3 тысячи жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Глава ДНР напомнил, что 26 мая 2024 года произошла бомбардировка Донецка со стороны ВСУ, в результате чего погибли первые мирные жители города.

«Только по подтвержденным официальным данным, с того времени погибли по меньшей мере 9313 мирных жителей Республики, среди них 239 детей, зафиксировано 14 117 ранений гражданских лиц, в том числе 886 детей. И это далеко не полные данные — к сожалению, счёт жертв намного больше», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Как подчеркнул глава ДНР, преступный киевский режим на протяжении 10 лет неприкрыто воют с мирным населением Донбасса. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись как минимум 4,7 тыс. объектов инфраструктуры. Разрушены либо повреждены более 37 тыс. домов, отметил Пушилин, добавив, что за каждой из этих цифр стоят трагедии отдельных семей.

«Донбасс выстоял благодаря беспримерной стойкости и мужеству его жителей и огромной помощи нашей Родины — России», — заключил глава республики.

Как передавало ИА Регнум, 31 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан. 23 января Государственная дума приняла обращение к ООН об атаках украинских формирований по мирным гражданам на российских территориях. В документе говорится, что депутаты выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, который использует террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российских территорий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее отметила, что киевский режим придерживается идеологии, в основе которой логика уничтожения всего, что не поддаётся контролю и неподвластно.