Берлин, 26 июня, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц должен провести в стране мирные переговоры по Украине, заявил Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, выступив в парламенте.

DPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Лучше используйте председательство (премьер-министра Венгрии) Виктора Орбана в Совете ЕС и пригласите все конфликтующие стороны на мирные переговоры в Германию», — сказал Хрупалла.

Он отметил, что такой шаг мог быть признаком суверенитета страны. Вместо этого, по его словам, власти способствуют наращиванию вооружений в Европе. Обратившись к Шольцу, лидер АдГ назвал политику канцлера близорукой и представляющей угрозу двусторонней политике Евросоюза.

Напомним, Венгрия будет председательствовать в ЕС с 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня стало известно о намерении АдГ создать в Европарламенте фракцию «Суверенисты», которая будет стремиться к нормализации отношений с Россией и избавлению от гегемонии Евросоюза. Издание Spiegel сообщило, что фракция объединит ряд европейских крайне правых партий. Для её создания нужны по меньшей мере 23 депутата из семи стран. Самой АдГ принадлежат 15 мест в новом Европарламенте. Учредительное заседание новой фракции должно состояться 27 июня в одном из помещений Европарламента.

Ранее в июне АдГ набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и заняла второе место. Впервые в истории страны такой результат на общенациональных выборах получила крайне правая партия.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что убедительная победа на выборах в Европарламент сил, оппозиционных действующему руководству Франции и Германии, отправит лидеров двух этих стран Эммануэля Макрона и Олафа Шольца «на свалку истории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на тенденцию к повышению популярности правых партий в Европарламенте. Он добавил, что рост популярности правых партий виден невооружённым глазом.