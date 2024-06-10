Москва, 10 июня, 2024, 13:05 — ИА Регнум. После провала на выборах в Европарламент президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следовало бы уйти в отставку. Об этом 10 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Frederic Kern/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Он отметил, что результаты выборов, на которых силы, оппозиционные действующему руководству Франции и Германии, одержали убедительную победу, отправляют Макрона и Шольца «на свалку истории».

По словам Медведева, выборы отражают неумелую экономическую и миграционную политику Макрона и Шольца, которые поддерживают киевский режим ценой жизней своих собственных граждан.

«Подождите и посмотрите, что будет дальше. Пора подавать в отставку. На свалку истории!» — написал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня. Согласно первым итогам, общая предварительная явка на выборах составила 51%. По данным избирательной комиссии ЕП, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла третье место. Партия потерпела провал, так как за неё проголосовали только 13,9% избирателей, что на 1,9 процентного пункта меньше, чем в 2019 году.

Партия Макрона оказалась на втором месте во Франции с 15,4% голосов. Она набрала в два раза меньше голосов в ЕП, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%). После объявления первых итогов голосования в Европарламент Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) и проведении досрочных выборов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июня назвала заслуженным сокрушительное поражение партий Макрона и Шольца на выборах в ЕП. Она объяснила, что это поражение указывает на их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июня заявил, что динамику на повышение популярности правых партий видно невооружённым взглядом. Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за расстановкой сил в ЕП. По словам пресс-секретаря российского президента, правые партии со временем будут «наступать на пятки» проевропейским лидерам.