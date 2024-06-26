Москва, 26 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Шеф-корреспондент московского бюро ORF Карола Шнайдер должна покинуть Россию. Эта мера стала ответом на дискриминацию российских журналистов в Австрии, сообщили 26 июня в пресс-службе МИД РФ.

Кадр из видео ORF Карола Шнайдер

«Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Решение российского руководства связано с тем, что в Австрии продолжается дискриминация представителей российских СМИ. Выдворение Шнайдер из России — вынужденная ответная мера, пояснил МИД.

Восстановление аккредитации Шнайдер в России возможно в случае пересмотра Веной решения в отношении главы корпункта ТАСС в Вене Арины Давидян, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, Давидян 24 июня получила уведомление о том, что власти Австрии отказывают ей в продлении разрешения на пребывание в стране. Журналистку уведомили, что она должна в течение двух недель покинуть страну.

Аккредитацию Давидян власти Австрии отозвали 30 апреля.

Как заявили в МИД РФ, аккредитацию Давидян австрийские власти отозвали под надуманным предлогом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пообещала ответные меры, которые коснутся аккредитованного в России австрийского журналиста.

Совет ЕС 24 июня объявил, что в Евросоюзе с 25 июня ограничат доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». Издание и агентство должны полностью прекратить распространение любого контента через электронные средства массовой коммуникации. В ответ на это Россия ограничила доступ к 81 СМИ из 25 европейских стран.