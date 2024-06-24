Евросоюз 25 июня ограничит доступ к трём российским СМИ
ЕС 25 июня ограничит доступ к «Известиям», «РИА Новости» и «Российской газете»
Брюссель, 24 июня, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Европейский союз ограничит доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». Об этом сообщил Совет ЕС на своём сайте.
«17 мая 2024 года Совет принял решение ввести меры по приостановке вещательной или направленной против ЕС деятельности некоторых средств массовой информации», — указали в документе.
Отмечается, что ограничение доступа к российским СМИ вступит в силу 25 июня 2024 года.
Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Совет ЕС запретил вещание трёх российских медиа на территории стран Евросоюза. Под санкции попали «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Согласно решению ЕС, эти российские СМИ должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.
Запрет на вещание в ЕС российских медиа стал продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что применение репрессивных мер в отношении российских СМИ не останется без реакции Москвы, ответные меры неизбежно последуют.