Брюссель, 24 июня, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Европейский союз ограничит доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». Об этом сообщил Совет ЕС на своём сайте.

Alexey Belkin/Global Look Press

«17 мая 2024 года Совет принял решение ввести меры по приостановке вещательной или направленной против ЕС деятельности некоторых средств массовой информации», — указали в документе.

Отмечается, что ограничение доступа к российским СМИ вступит в силу 25 июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Совет ЕС запретил вещание трёх российских медиа на территории стран Евросоюза. Под санкции попали «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Согласно решению ЕС, эти российские СМИ должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

Запрет на вещание в ЕС российских медиа стал продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что применение репрессивных мер в отношении российских СМИ не останется без реакции Москвы, ответные меры неизбежно последуют.