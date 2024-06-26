Москва, 26 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Россия готова идти по пути восстановления дипломатических отношений с Грузией и поддерживает подобные начинания Тбилиси, заявила на брифинге 26 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации <…> готовы идти по этому пути», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона исходит из того, что нормализация отношений будет отвечать интересам двух народов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила президента Владимира Путина отменить визовый режим между государствами. Международный секретарь партии Мамука Пипия предложил облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии. По его мнению, подобные меры будут способствовать дальнейшему сближению стран и восстановлению добрососедских и дипломатических отношений.

Телеканал Mtavari 11 июня сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта» начала готовиться к восстановлению дипотношений с Россией через 16 лет после их разрыва в 2008 году. Позднее в этот же день в Министерстве иностранных дел России назвали утками сообщения в грузинских СМИ о работе над восстановлением дипотношений.