Москва, 12 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России назвали утками сообщения грузинских СМИ о том, что Москва и Тбилиси работают над восстановлением дипломатических отношений. Об этом 12 июня заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

EPA/DAVID MDZINARISHVILI/ТАСС

По его словам, которые привели «Известия», МИД не видит смысла комментировать «утки», которые распространяют оппозиционные грузинские ресурсы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня телеканал Mtavari заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» начала готовиться к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет после их разрыва в 2008 году, когда российская сторона признала независимость Южной Осетии и Абхазии. По информации источника, грузинские власти пока официально не подтвердили эту информацию и призвали воздержаться от распространения каких-либо данных, не соответствующих официальной информации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в конце мая заявлял, что Тбилиси собирается вернуть в состав страны Осетию и Абхазию, а к 2030 году войти в Евросоюз. До этого он обсудил возможность интеграции Грузии в НАТО с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом.

Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии в 2008 году после вооружённой агрессии Тбилиси против Цхинвала. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что признали независимость двух бывших грузинских автономий из-за существующих реалий и пересмотру это решение не подлежит. Тбилиси, в свою очередь, не признаёт независимость республик.