В Грузии попросили Путина отменить визовый режим
Партия «Солидарность во имя мира» попросила Путина отменить визы для Грузии
Тбилиси, 16 июня, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила президента России Владимира Путина отменить визовый режим между двумя государствами.
В видеообращении, которое 15 июня опубликовало издание Sputnik Грузия, международный секретарь партии Мамука Пипия и другие члены её политсовета обратились к Путину.
«От народа Грузии, в лице партии «Солидарность», во имя мира обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии», — сказал Пипия.
Он также попросил президента России освободить грузинских граждан, нарушивших установленный законом срок пребывания на российской территории, и предложил облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии.
По словам международного секретаря партии, такие меры поспособствуют дальнейшему сближению двух стран и в скором времени «создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений».
Зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин 12 июня отмечал, что Москва и Тбилиси хотят восстановить дипломатические отношения, однако Россия не намерена отзывать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Как сообщало ИА Регнум, 11 июня телеканал Mtavari заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» начала готовиться к восстановлению дипотношений с Россией через 16 лет после их разрыва в 2008 году, после признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Отмечалось, что Тбилиси пока официально не подтвердил эту информацию.
Позднее в этот же день в Министерстве иностранных дел России назвали утками сообщения в СМИ Грузии о работе Москвы и Тбилиси над восстановлением дипотношений. В МИД утончили, что такого рода вбросы распространяют оппозиционные грузинские ресурсы.