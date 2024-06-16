Тбилиси, 16 июня, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила президента России Владимира Путина отменить визовый режим между двумя государствами.

Александр Патрин/ТАСС

В видеообращении, которое 15 июня опубликовало издание Sputnik Грузия, международный секретарь партии Мамука Пипия и другие члены её политсовета обратились к Путину.

«От народа Грузии, в лице партии «Солидарность», во имя мира обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии», — сказал Пипия.

Он также попросил президента России освободить грузинских граждан, нарушивших установленный законом срок пребывания на российской территории, и предложил облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии.

По словам международного секретаря партии, такие меры поспособствуют дальнейшему сближению двух стран и в скором времени «создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений».

Зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин 12 июня отмечал, что Москва и Тбилиси хотят восстановить дипломатические отношения, однако Россия не намерена отзывать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня телеканал Mtavari заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» начала готовиться к восстановлению дипотношений с Россией через 16 лет после их разрыва в 2008 году, после признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Отмечалось, что Тбилиси пока официально не подтвердил эту информацию.

Позднее в этот же день в Министерстве иностранных дел России назвали утками сообщения в СМИ Грузии о работе Москвы и Тбилиси над восстановлением дипотношений. В МИД утончили, что такого рода вбросы распространяют оппозиционные грузинские ресурсы.