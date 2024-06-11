Тбилиси, 12 июня, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет после их разрыва в 2008 году, когда Москва признала Южную Осетию и Абхазию. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил телеканал Mtavari.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Утверждается, что правительства стран активно работают в направлении восстановления дипотношений, в том числе начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

При этом, по данным телеканала, Тбилиси пока официально не подтверждает существование таких планов и призывает воздержаться от распространения какой-либо информации, не соответствующей официальной.

Как передавало ИА Регнум, в марте премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил нового советника по связям с Россией после того, как пост должность покинул Зураб Абашидзе. Освободившуюся должность занял Георгий Каджая.

26 мая Кобахидзе в ходе поздравления граждан с Днём независимости Грузии заявил, что Тбилиси планирует вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а к 2030 году стать членом Европейского союза. До этого глава правительства провёл переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых стороны обсудили возможность интеграции республики в альянс.