Москва, 26 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 июня отказался прокомментировать позицию НАТО по Украине. Представитель Кремля предложил дождаться результатов саммита альянса в июле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не считаю возможным что-то комментировать, не дождавшись результатов этого саммита. Давайте дождемся саммита и посмотрим, что там будет происходить», — сказал журналистам Песков.

Вопрос касался возможности предоставить Украине членство в альянсе. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися экс-президентом Украины Петром Порошенко, признался, что Украину не станут приглашать в НАТО на ближайшем саммите организации.

Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России назвали ответ Кэмерона прозрачным намёком для Украины. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что министр иностранных дел Великобритании не мог не понимать, с кем он на самом деле говорит, и решил дать понять киевскому режиму, что страну не возьмут в НАТО.

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила 12 июня, что Украина всё ещё не соответствует принципиальным требованиям и критериям, а до этого американский президент Джо Байден отмечал, что Киев могут не принять в НАТО и после завершения украинского конфликта.