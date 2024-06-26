Москва, 26 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина нет контактов с руководством США. Об этом 26 июня на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ТАСС/AP Photo/Patrick Semansky Владимир Путин и Джо Байден

Представитель Кремля сообщил, что российский лидер пока не планирует телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом.

«Нет», ― сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в контексте разговора министра обороны России Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщало ИА Регнум, Остин 25 июня провёл телефонные переговоры с Белоусовым. Как уточнил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер, в ходе этой беседы глава Пентагона заявил о необходимости сохранять линии коммуникаций между Москвой и Вашингтоном на фоне специальной военной операции российской армии.

Он отметил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Райдер напомнил, что до этого переговоры глав оборонных ведомств РФ и США проходили ещё 15 марта 2023 года.

Российский министр обороны в ходе разговора указал на риски эскалации из-за поставок американского оружия Украине. В свою очередь Остин заявил о необходимости сохранять линии коммуникации между Москвой и Вашингтоном на фоне специальной военной операции.