Москва, 26 июня, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Запад пытается убедить некоторые арабские страны принять у себя новую конференцию по Украине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров 26 июня на Х международном форуме «Примаковские чтения».

TASS /Keystone via AP Владимир Зеленский

«Пытается сейчас некоторые арабские страны уговорить принять у себя какой-то новый такой хурал (собрание. — Прим. ИА Регнум)», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с Европой по урегулированию конфликта на Украине, но на основе признания территориальных реалий, закреплённых в российской Конституции. Кроме того, украинские власти должны отказаться от дискриминации всего русского и от героизации нацистов. Министр назвал такие требования не максималистскими и абсолютно достижимыми.

Как передавлю ИА Регнум, конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россию на встречу не пригласили. В итоговом коммюнике конференции Москву призвали передать Киеву контроль над Запорожской АЭС, позволить украинским судам ходить по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять всех военнопленных. При этом в документ не внесли призыв отвести российские войска.

Замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква 22 июня заявил, что Киев постарается провести второй подобный саммит до конца 2024 года, чтобы не затягивать с продолжением формата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провальной конференцию в Швейцарии, отметив предсказуемость такого результата. Она подчеркнула, что страны Запада и Киев изначально не стремились к мирному урегулированию и не пытались разработать какие-либо варианты для этого, желая только наращивать эскалацию.

Лавров 24 июня сообщил, что Россия не получала обращений по поводу второй конференции по Украине. Он также назвал новые мероприятия в этом формате продолжением «сходки».