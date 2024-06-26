Канберра, 26 июня, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Адвокат австралийского репортёра, основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джен Робинсон назвала его освобождение из британской тюрьмы историческим днём. Её слова 25 июня привело агентство Bloomberg.

Global Look Press/Tolga Akmen/London News Pictures via ZUMA Джулиан Ассанж

«Сегодня исторический день. Наконец-то после 14 лет судебных тяжб Джулиан Ассанж может вернуться домой свободным человеком», — сказала она.

Адвокат также высказала благодарность премьер-министру Австралии Энтони Албанизу за его вклад в освобождение Ассанжа, указав на государственную мудрость, принципиальное руководство и дипломатию политика.

По информации издания, в сделке по освобождению журналиста ему зачли пять лет в британской тюрьме строгого режима и сейчас сайт WikiLeaks собирает денежные средства в размере полмиллиона долларов, которые Ассанж обязался выплатить по условиям сделки.

Как сообщало ИА Регнум, основателя WikiLeaks 25 июня выпустили из британской тюрьмы, где репортёр ожидал экстрадиции на территорию США. Ассанж провёл под арестом в Великобритании 1901 день и сразу после освобождения направился на тихоокеанский остров Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

На острове прошли слушания по единственному уголовному обвинению в адрес Ассанжа, обвиняемого в публикации американских секретных документов. Сделка со следствием позволит ему вернуться на родину — в Австралию.

Высокий суд Лондона 20 мая вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа. Судьи выразили сомнения в способности властей США гарантировать соблюдение прав журналиста в случае его экстрадиции.

Замглавы МИД Сергей Рябков 25 июня прокомментировал освобождение Ассанжа из британской тюрьмы. По словам дипломата, условия освобождения журналиста нельзя считать ни положительным, ни отрицательным исходом дела.

Позднее политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин заявил ИА Регнум, что освобождение Ассанжа связано с желанием Вашингтона поднять сильно пошатнувшийся рейтинг президента США Джо Байдена перед предстоящими в ноябре выборами.