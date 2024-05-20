Лондон, 20 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналистам Джулиана Ассанжа, пишет агентство Reuters.

Andrew Parsons/Global Look Press Джулиан Ассанж

Отмечается, что суд усомнился в намерениях властей США гарантировать соблюдение его прав при экстрадиции, в связи с чем разрешил 52-летнему подсудимому оспорить судебное решение о выдаче американским властям.

Сам журналист на заседании не присутствовал из-за проблем со здоровьем.

Как передавало ИА Регнум, Ассанж с 2019 года после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года, содержится в тюрьме строгого режима. Вашингтон добивается экстрадиции Ассанжа. В США журналисту инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов. Ему предъявлены 18 обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США. Ранее, в 2021 году, журналист перенёс инсульт, а январе 2023 года, по словам супруги Ассанжа Стеллы Морис, у него обострились физические и психологические проблемы.