Вашингтон, 26 июня, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж признал свою вину по уголовному обвинению в рамках сделки с властями США, которая позволила ему выйти свободу. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

newsonline Джулиан Ассанж

25 июня стало известно, что журналиста выпустили из британской тюрьмы, в которой он ожидал экстрадиции на американскую территорию. Ассанж находился под арестом в Британии 1901 день. После освобождения он направился на тихоокеанский остров Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

На указанном острове прошли слушания по единственному уголовному обвинению в адрес Ассанжа. Ему инкриминировали публикацию американских секретных документов.

Сделка со следствием позволит журналисту вернуться на свою родину — в Австралию. В публикации отмечается, что такой неожиданный исход процесса стал «определенной победой» как для Ассанжа, так и для американской прокураторы, которая опасалась, что дело может не дойти до суда из-за затянувшейся процедуры экстрадиции обвиняемого в США.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая стало известно о том, что Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа. Судьи выразили сомнения в способности американских властей гарантировать соблюдение прав обвиняемого в случае его экстрадиции.

25 июня международная неправительственная организация «Репортёры без границ» (RSF) назвала победой для журналистики и свободы СМИ решение Британии освободить из тюрьмы Джулиана Ассанжа. В её заявлении отмечалось, что это объединение с самого начала боролось за освобождение основателя WikiLeaks.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин в беседе с ИА Регнум заявил, что освобождение Джулиана Ассанжа связано с желанием Белого дома поднять сильно пошатнувшийся рейтинг президента США Джо Байдена перед предстоящими выборами главы государства.