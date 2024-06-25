Махачкала, 25 июня, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества и медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане. Об этом говорится в указе, опубликованном 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Национальный антитеррористический комитет

Глава государства посмертно наградил медалью «За отвагу» погибшего во время теракта охранника Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаила Вавилина.

Ордена Мужества удостоились погибшие при теракте в Дагестане сотрудники полиции, 15 из них — посмертно. Кроме того, медали «За храбрость» II степени получили также полицейские, участвовавшие в отражении террористической атаки и задержании террористов.

Также Владимир Путин наградил орденом Мужества убитого в Дагестане дербентского протоиерея Николая Котельникова за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Позднее в Следственном комитете России сообщили, что правоохранители установили личности пятерых боевиков. Власти Республики Дагестан объявили 24, 25 и 26 июня днями траура.

25 июня глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов сообщил, что в число погибших при терактах полицейских увеличилось до 16 человек. Всего в результате нападения боевиков погибли 26 человек, 51 пострадал.