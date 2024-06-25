Москва, 25 июня, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Россия в условиях высоких рисков столкновения ядерных держав ищет способы, как минимизировать угрозы, но западные оппоненты выдвигают неприемлемые условия для диалога в сфере безопасности, заявил 25 июня замглавы МИД Сергей Рябков на Х международном форуме «Примаковские чтения».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, что и политологические круги, и официальные лица на Западе в глубине души и в своём глубинном государстве понимают <…> невозможность для нас поступаться коренными интересами безопасности в условиях прямого острого конфликта, в который вовлечён Запад», — отметил замминистра.

Рябков подчеркнул, что позиция западных стран делает невозможным профессиональный диалог в сфере безопасности. Он также обвинил США и НАТО в проведении враждебной линии в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Сергей Лавров 25 июня заявил, что Россия готова вести диалог со странами Запада, но только на равных. Он отметил, что местом для переговоров могут стать разные международные площадки, в том числе ООН.

14 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия осознаёт ответственность за стабильность в мире готова к переговорам со всеми государствами. Но это должен быть серьёзный диалог, а не его имитация, подчеркнул он.

Российский лидер также 14 июня обвинил Запад в подрыве военно-политической стабильности в мире и дискредитации ключевых рыночных институтов. Путин в качестве примеров привёл санкции и торговые войны, искажения по теме изменения климата и сдерживание развития Глобального Юга.