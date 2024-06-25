Сеул, 25 июня, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Запущенные КНДР воздушные шары с мусором достигли столицы Южной Кореи Сеула. Об этом 25 июня сообщила мэрия города.

AP/TASS

«Подтверждено, что северокорейские шары с мусором вошли в воздушное пространство Сеула», — проинформировали в городской администрации

До этого агентство Yonhap сообщило о том, что КНДР вновь запустила воздушные шары с мусором, которые затем находили в северной части провинции Кёнгидо, которая окружает Сеул.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня стало известно, что Северная Корея снова отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Агентство Yonhap уточнило, что в содержащейся в шарах почве и мусоре нашли паразитов, однако никаких вредных веществ обнаружено не было.

В последние несколько недель КНДР отправила в сторону Южной Кореи тысячи воздушных шаров с мусором, что стало ответом на кампании южнокорейских активистов по распространению листовок, осуждающих северокорейский режим.

Так, в конце мая Пхеньян отправил более 150 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. В них были пластик, батарейки, окурки и навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. КНДР после этого неоднократно повторяла эту акцию, запустив в течение пяти дней 15 тонн мусора. В ответ на эти акции Сеул заявил, что возобновит вещание громкоговорителей на границе с КНДР.