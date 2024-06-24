Пхеньян, 24 июня, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Северная Корея вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею, в некоторых из них обнаружили паразитов, сообщило 24 июня агентство Yonhap.

«Паразитов нашли впочве, содержащейся в мусоре, отправленном в Южную Корею, но никаких вредных веществ обнаружено не было», — сообщило агентство со ссылкой на министерство объединения Сеула.

По данным министерства, в воздушных шарах с мусором обнаружили многочисленных паразитов, включая круглых червей, власоглавы и остриц. Выводы основаны на исследовании 70 воздушных шаров.

Кроме того, в воздушных шарах среди мусора обнаружили разорванные куски одежды, галстуки и синие куртки, которые, по-видимому, предварительно разрезали.

В последние недели КНДР неоднократно отправляла в Южную Корею более тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на кампании южнокорейских активистов по распространению листовок, осуждающих северокорейский режим. Так, активисты рассылали в КНДР антипхеньянские листовки с помощью воздушных шаров, стремясь побудить северокорейцев восстать против режима. КНДР тогда решительно выступила против этих пропагандистских кампаний.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Южную Корею прилетели более 150 воздушных шаров с мусором. Шары, направленные КНДР, содержали пластик, батарейки, окурки и навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле.

Северная Корея затем неоднократно повторяла эту акцию, запустив за пять дней 15 тонн мусора. В начале июня сообщилось об очередной партии отправленных в Южную Корею 300 воздушных шаров с мусором. КНДР 2 июня отправила в соседнюю страну порядка 600 воздушных шаров с мусором и навозом. В мешках, в частности, обнаружили окурки и пластиковые бутылки.

Южнокорейские военные направили команды к местам падения северокорейских воздушных шаров. Военные решили, что сбивать их опасно, потому что нельзя полностью исключить возможность того, что шары не несут токсичные химикаты.

Сеул в ответ на отправку шаров с мусором сообщил о возобновлении вещания громкоговорителей на границе с КНДР.