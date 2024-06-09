Сеул, 9 июня, 2024, 13:05 — ИА Регнум. После очередного запуска воздушных шаров с мусором со стороны КНДР Сеул собирается возобновить вещание громкоговорителей на границе, сообщила администрация южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что возобновление данной меры станет «невыносимым для режима Северной Кореи», в то же самое время вещание из громкоговорителей будет нести «свет и надежду» населению и военным КНДР.

При этом южнокорейская сторона подчеркнула, что вся ответственность за возможный рост напряжённости будет лежать на КНДР.

Администрация президента также сообщила, что 9 июня в совещании Совбеза республики приняли участие министр обороны Син Вон Сик, министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль, начальник профильного управления администрации Чан Хо Чжин, министр объединения КимЁн Хо и другие.

Как передавало ИА Регнум, власти Северной Кореи с 8 июня отправили в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором.

Утром 9 июня было обнаружено около 330 воздушных шаров с мусором.

Более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи. Остальные шары, предполагается, не долетели до страны.

По данным издания, в шарах упакован разный мусор, в основном бумага и пластик.

Это уже не первая «мусорная» акция со стороны соседей — Пхеньян делает это в ответ на распространение пропагандистских листовок со стороны Сеула.

28 мая КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором ― пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и навозом.

30 мая южнокорейские СМИ писали, что один из шаров с мусором прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Шары из КНДР также обнаружили в городе Керен, в котором находится военная база.

КНДР за пять дней запустила в сторону Южной Кореи на воздушных шарах 15 тонн мусора.

Северная Корея 1 июня повторно отправила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея. 2 июня КНДР отправила порядка 600 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. В мешках, в частности, были окурки и пластиковые бутылки.