Хельсинки, 25 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупку российского сжиженного природного газа с 26 июля, следует из пресс-релиза компании.

Николай Михальченко/ТАСС

«Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать или импортировать российский СПГ», — сообщила финская компания.

В заявлении также говорится о том, что европейские санкции не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с «Газпром экспорт», но являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим закупке или импорту российского СПГ на терминалы, не подключённые к газовой сети ЕС.

Евросоюз 24 июня ввёл 14-й пакет антироссийских санкций. В документ включили запрет на покупку или импорт сжиженного природного газа из России через европейские терминалы. Ограничения вступят в силу 26 июля 2024 года.

Финская компания приобретает сжиженный природный газ у «Криогаз-Высоцка» (входит в «НОВАТЭК») по агентскому соглашению с «Газпром экспортом», потому что у «Криогаз-Высоцка» нет права экспорта энергоносителя.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя санкции ЕС, заявил 25 июня, что ЕС, ограничив транзит российского СПГ для третьих стран через свои терминалы, хотят помешать российской коммерции, но при этом ничего не потерять сами. Он отметил, что по расчетам на конец 2023 года, общие потери ЕС от антироссийских санкций достигли около $1,5 трлн. Медведев уточнил, что только за природный газ европейцы доплатили €185 млрд.

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с ИА Регнум заявил, что страны ЕС понесли значительные убытки из-за антироссийских санкций.