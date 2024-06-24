Москва, 24 июня, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Европейские страны понесли значительные убытки из-за антироссийских санкций, и сейчас они ищут новые способы избежать поражения в противостоянии с Россией. Такое мнение 24 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя заявление главы МИД Бельгии Аджи Лябиб о том, что страны — члены Евросоюза достигли соглашения по использованию прибыли от замороженных активов России для военной помощи Украине.

Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Ищенко отметил, что Европа понесла значительные убытки от антироссийских санкций, которые могут быть покрыты только в случае победы над Россией. Поэтому европейские страны вместе с США постоянно ищут новые средства для того, чтобы избежать поражения и найти путь к победе.

По его словам, Запад выбрал простой метод — метод давления. Он предоставляет Украине оружие, чтобы оказать давление на фронте, пытается подключить к военным действиям против России государства Восточной Европы, наращивает давление на Москву в экономической сфере, вводя санкции, также пытается перейти к фактической конфискации её активов для передачи их Киеву.

«Европа вынуждена усиливать конфронтацию, потому что у неё нет другого варианта. Они понимают, что, если прекратить давление на Россию и перейти к мирным предложениям, это будет экономической и политической катастрофой для Европы. Европейские политики разорвали экономические связи с Россией, что привело к огромным убыткам для европейских стран. Теперь им нужно каким-то образом восстанавливать свою экономику. Европе вновь придётся выходить на российский рынок, но её ниши уже заняли китайские и российские производители, которые не собираются уступать своё место. Поэтому у Европы нет другого выхода, кроме как усиление давления на Россию, поэтому они идут по такому пути», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты Евросоюза. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным, несмотря на 16 тыс. разных санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России. По словам представителя Кремля, такой эффект стал большим успехом российского руководства.

Комментируя принятие 14-го пакета санкций ЕС, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации. Дипломат подчеркнул, что российская экономика справится и уже справилась с санкциями. При этом, по его словам, ЕС в своей санкционной политике хотел удушить экономику страны, а добился противоположного результата.