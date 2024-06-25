Москва, 25 июня, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Европейцы, ограничив транзит российского сжиженного природного газа для третьих стран через свои терминалы, хотят помешать российской коммерции, но при этом ничего не потерять сами, заявил в англоязычном Telegram-канале заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Petrov Sergey/Global Look Press Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Стремятся сорвать любую коммерческую деятельность России, ничего не потеряв при этом сами», — заявил он.

Медведев добавил, что Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что готов пожертвовать суверенными интересами как своих государств-членов, так и простых европейцев. Россия в этой ситуации пострадала гораздо меньше, чем европейские граждане и компании.

Как отметил заместитель председателя Совбеза, по расчетам на конец 2023 года, общие потери ЕС от антироссийских санкций достигли около $1,5 трлн. Только за природный газ европейцы доплатили €185 млрд, отметил Медведев.

При этом Россия восстановила недополученные доходы от экспорта энергоресурсов, активно укрепляя присутствие на азиатских рынках. Экономика страны стабильно растёт, государство выполняет социальные обязательства. Так, темп роста российской экономики составляет 3,6%, тогда как в Европе он составляет около 0,1%.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 24 июня принял 14-й пакет антироссийских санкций, включающий ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Брюссель ввёл запрет на новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации. Дипломат подчеркнул, что ЕС в своей санкционной политике хотел удушить российскую экономику, а добился противоположного результата.

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с ИА Регнум заявил, что страны Евросоюза понесли значительные убытки из-за антироссийских санкций, и сейчас они ищут новые способы избежать поражения в противостоянии с Москвой. По его мнению, Европе вновь придётся выходить на российский рынок, но её ниши уже заняли китайские и российские производители, которые не собираются уступать место.