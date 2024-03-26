Лондон, 26 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Супруга основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла призвала Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне освободить её мужа. Также она раскритиковала его решение об отказе немедленно экстрадировать Ассанжа в Соединённые Штаты Америки.

Ben Cawthra/Global Look Press Джулиан Ассанж

Ранее британский суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права журналиста будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

Кроме того, жена Джулиана Ассанжа призвала президента США Джозефа Байдена снять обвинения с её мужа после вердикта лондонского суда.

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