Вашингтон, 18 мая, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Группа правозащитников попросила Министерство юстиции США снять обвинения с основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 17 мая сообщил Комитет защиты журналистов, который возглавил команду из авторов соответствующей инициативы.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Ассанж находится под стражей в Британии и ожидает решения британского суда по делу о его экстрадиции в Соединённые Штаты. Заседание суда по указанному вопросу пройдёт 20 мая.

Обращение к американскому Минюсту подписали более десяти правозащитных организаций. Авторы письма отметили, что экстрадиция Ассанжа в США создаст опасный прецедент, поскольку под угрозу попадёт журналистская деятельность по раскрытию данных, которые представляют общественный интерес.

Правозащитники также напомнили, что обвинения против Ассанжа в США выдвигались в период правления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Они считают, что Минюст должен вернуться к курсу на свободу СМИ и прекратить преследование журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта супруга Джулиана Ассанжа Стелла призвала Высокий суд Англии и Уэльса освободить её мужа. Кроме того, она попросила президента США Джо Байдена снять обвинения с журналиста после вердикта лондонского суда.

Ассанж находится под арестом в Британии с 2019 года, после того как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне. На территории дипмиссии он находился с 2012 года.

В 2021 году Ассанж перенёс инсульт. В январе 2023 года, по словам его супруги, у него обострились физические и психологические проблемы. Власти США обвиняют журналиста в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов.

Всего против основателя Wikileaks выдвинуто 18 обвинений. Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.