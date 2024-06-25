Москва, 25 июня, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за последние сутки потеряли до 360 бойцов в боях с подразделениями группировок российских войск «Север» и «Днепр». Об этом 25 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ», ― доложил военный.

Под огонь российских сил украинские военные попали в районе Волчанска, Терновой и Тихого в Харьковской области.

В результате боёв ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два автомобиля и четыре гаубицы ― М777 американского производства калибра 155 мм, две Д-20 и одну Д-30.

В тоже время подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли удары по позициям 35-й бригады морской пехоты в районе Ивановки Херсонской области. Украинская армия лишилась до 125 военнослужащих, пяти автомобилей, трёх гаубиц ― М777, Д-20 и Д-30, а также орудия М109 производства США.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в течение суток 23 июня на направлениях, где действуют войсковые группировки «Юг» и «Днепр», потеряли в общей сложности около 735 военных и два танка. Отряды Южной группировки войск улучшили положение на переднем крае фронта и нанесли удары по личному составу и технике двух бригад ВСУ, находившихся в районах Константиновки и Курахово в ДНР. В свою очередь подразделения войсковой группировки «Днепр» нанесли удары по силам двух бригад ВСУ, находившихся возле посёлков Антоновка и Ивановка в Херсонской области.

Российские военные за сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне СВО. ВСУ в боях в зоне ответственности группировок российских войск «Север», «Запад», «Восток» и «Центр» потеряли за сутки 1270 военных.

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян 23 июня сообщил, что на каховском направлении в зоне специальной военной операции российские артиллеристы не позволили украинским войскам совершить перегруппировку на островах Днепра. Плавсредства ВСУ уничтожили.