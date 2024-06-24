Москва, 24 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские военные за сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне СВО, сообщил 24 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

ВСУ потеряли за сутки на четырёх направлениях 1270 военных.

В течение суток в зоне спецоперации более выгодные рубежи за сутки заняли военные российской группировки войск «Запад». Они нанесли удары по ВСУ в ЛНР в районе сёл Невское и Червоная Диброва, в ДНР — в районе села Григоровка и в Харьковской области — в районе села Синьковка.

При этом украинская армия потеряла до 480 военных, БМП, гаубицу Panzerhaubitze-2000 немецкого производства калибра 155 мм, гаубицу Д-20 калибра 152 мм, 22-мм САУ 2С1 «Гвоздика», три гаубицы Д-30 калибра 122 мм, орудие М119 американского производства калибра 105 мм и боевую машину 122-мм РСЗО «Град».

«Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», — сообщил Конашенков.

Подразделения группировки войск «Центр» в течение суток улучшили тактическое положение. Российские военные нанесли по украинской армии удары в ДНР в районах Торецка и села Сокол, а также отразили пять контратак ВСУ.

За сутки украинские войска потеряли до 430 военных, две боевые бронемашины МаххPrо американского производства, гаубицу 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм, одну Д-30 и одну М119.

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли в Харьковской области удары по ВСУ в районах Волчанска и сёл Бочково и Липцы. Также российские военные отразили одну контратаку.

Украинская армия потеряла за сутки до 220 военных, танк, три боевые бронемашины, одну Panzerhaubitze-2000, одну Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.

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